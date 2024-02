Stadtroda. So haben die Narren in Bad Klosterlausnitz im Saale-Holzland am Wochenende gefeiert.

Das Prinzenpaar Maria II. und Felix I. begrüßt das närrische Volk im Holzlandsaal. Im gut besuchten Holzlandsaal fand am Sonnabend die zweite Abendveranstaltung unter dem Motto "Klappstuhl, Zelt und Sonnenschein, wir laden Euch zum Campen ein" statt und sorgte abermals für ein begeistertes Publikum. 63. Klosterlausnitzer Fasching unter dem Motto "Klappstuhl, Zelt und Sonnenschein, wir laden Euch zum campen ein". © OTZ | VEIT HOENTSCH