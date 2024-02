Einen Ausflug ins All unternahmen die Funken II des Bürgeler Faschingsclub (BFC) und begeisterten das Publikum erneut. Am Freitag Abend absolvierte der Bürgeler Faschingsclub mit der Faschingsdisko im brechend vollem Schützenhaus eine weitere erfolgreiche Abendveranstaltung. 58.Bürgeler Fasching "Party in der Pyramide - der BFC wird niemals müde" © OTZ | VEIT HOENTSCH