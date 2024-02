Saale-Holzland. Um sich für einen Beruf zu entscheiden, müssen Schüler erstmal wissen, was überhaupt auf sie zukommt. über Praktika in der Schule und auf was Unternehmen achten sollten.

Das Thema Fachkräftemangel ist nach wie vor Bestandteil vieler politischer Diskussionen. Tobias Geissler vom gleichnamigen Elektrotechnik-Unternehmen, welches jetzt ein zweites Standbein im Saale-Holzland hat, weiß sehr gut, warum es wichtig ist, junge Menschen anzusprechen. Viele Jugendliche wissen oft nicht, wie es nach der Schule weitergehen soll. Einige Berufe sind für junge Menschen nur schwer vorzustellen. Umso wichtiger, dass unterschiedliche praktische Erfahrungen auch während der Schulzeit gemacht werden können, damit die Entscheidung für eine Ausbildung gut durchdacht ist. Selbst ein gescheitertes Praktikum war gut, denn so lässt sich erkennen, wohin die Reise nicht gehen sollte.