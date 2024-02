Heideland. Heideland: Anfang März beginnt der Bau einer Kabelabschnittsstation für den SuedOstLink. Die Termine für die Einwohnerversammlungen wurden bekannt gegeben

Einwohnerversammlungen in Heideland

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Heideland sind Termine für die nächsten Einwohnerversammlungen bekannt gegeben worden. Beginn der Versammlungen ist jeweils um 19 Uhr.

Thiemendorf, 29. Februar, Vereinshaus

Etzdorf, 1. März, Dorfgemeinschaftshaus

Buchheim, 6. März, Saal Buchheim

Großhelmsdorf, 7. März, Dorfgemeinschaftshaus

Lindau/Rudelsdorf, 8. März, Saal Lindau

Törpla, 13. März, Saal Törpla

Königshofen, 12. März, Heidetreff

50 Hertz beginnt mit Bau der Kabelabschnittsstation

Ab dem 4. März soll nahe der Ortsverbindungsstraße zwischen Königshofen und Thiemendorf der Bau einer Kabelabschnittsstation für die geplante Gleichstromtrasse SuedOstLink beginnen. Die Anlage dient unter anderem zur Überwachung und umfasst eine Fläche von circa 1,3 Hektar. Die höchste Erhebung der Station bilden Blitzschutzmasten mit einer Höhe von circa 25 Metern. Das gesamte Gelände wird aus Sicherheitsgründen mit einem etwa 2,40 Meter hohen Zaun eingegrenzt, informiert Bürgermeister Hans-Rüdiger Pöhl (CDU) im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Heideland. Auch werden 14 Container für die Bauphase aufgestellt. Der Baustellenverkehr wird aus Königshofen kommend in Richtung Thiemendorf verlaufen, die marode Ortsverbindungsstraße wird in diesem Zuge teils ausgebessert. Bei dem Bau der Kabelabschnittsstation handelt es sich um eine vorgezogene Baumaßnahme; noch dauert das Planfeststellungsverfahren an. Grundlage der vorgezogenen Arbeiten sind Genehmigungen der Bundesnetzagentur. Der entsprechende Planfeststellungsbeschluss wird zum Ende des Jahres erwartet. Im Jahr 2027 soll voraussichtlich der erste Strom im SuedOstLink fließen.