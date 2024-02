Stadtroda. Den Vereinsmitgliedern geht es nicht nur um Honig. Aufklärung rund ums Thema Insekten ist Bestandteil ihrer Arbeit.

Der Imkerverein in Stadtroda kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 135. Jubiläum. Auch heute erfreuen sich viele Menschen an der Imkerei und an den Bienen selbst. Der Verein zählt über 80 Mitglieder, die zusammen mehr als 400 Bienenvölker haben.