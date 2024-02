Bad Klosterlausnitz. Saale-Holzland: Von Mord und Totschlag kann der Mensch offenbar nicht genug bekommen. Noch dazu, wenn es sich um wahre Begebenheiten handelt. Laut Krügers Recherchen soll auch Jena öfter Zentrum finsterer Machenschaften gewesen sein.

Nichts für schwache Nerven – in diesem Ruf stehen Buch und Lesungen des Erfurter Journalisten Mirko Krüger unter dem Titel „Tatort Thüringen – Wahre Verbrechen“. Am kommenden Donnerstag will er den Holzlandsaal von Bad Klosterlausnitz in solch einen Tatort verwandeln. 19 Uhr beginnt dort die Lesung aus seinem jüngsten Buch. Im Mittelpunkt stehen Kriminalfälle von der Goethezeit bis in die Gegenwart.