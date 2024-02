Stadtroda. Die Veranstaltung rückt Psyche und Körper sowie Therapien für essgestörte Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt.

„Ernährung und Körper“ lautet das Motto der Psychotherapie-Fachtagung des Thüringer Weiterbildungskreises für Psychotherapie und Tiefenpsychologie, die am Samstag, 2. März, am Asklepios-Fachklinikum Stadtroda stattfindet. Sie richtet sich ab 9 Uhr an Fachärzte und medizinisches Fachpersonal und wird von der Landesärztekammer als Fortbildungsveranstaltung zertifiziert. Es werden sechs Punkte vergeben.