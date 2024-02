St. Gangloff. Die Suchtberatungsstelle Wendepunkt will Kindern in akuten Gefahrensituationen in Kooperation mit dem Jugendamt eine erste Anlaufstelle geben. Wo und wann diese Einrichtung entsteht

Früher war das Haus in der Werner-Seelenbinder-Straße in St. Gangloff ein Hotel. Zwischendurch gehörte es Privatpersonen, bis der Verein Wendepunkt es aufkaufte und anbaute. Am Freitag wurde dann das Richtfest gefeiert. Der Rohbau des Anbaus ist bereits fertiggestellt und der neue Dachstuhl auf dem ehemaligen Hotel errichtet.