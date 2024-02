Saale-Holzland. Sttraßensperrungen, Bibelwoche, Müll Sammeln und mehr

Müllsammelaktion in Crossen

Crossen. Müll gibt es – leider – fast überall. Meistens braucht man nicht lange Ausschau zu halten, bis eine leere Flasche, leere Papier- oder Plastiktüten oder anderer Unrat ins Auge sticht. Diese Abfälle ziehen nicht nur wilde Tiere an, sie sind auch ein unschönes Ortsbild für Crossen, daher startet die Bürgerinitiative Holzland-Crossen am 23. März um 10 Uhr eine „Frühjahrsputzaktion“ in Crossen. Treffpunkt ist der Kinderspielplatz am Teich.

Die Müllsammelaktion findet rund um den Kinderspielplatz, den Schlossteich und im Zentrum von Crossen statt. Alle Bürger sind dazu herzlich eingeladen. Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen werden von der Bürgerinitiative gestellt. red

Vollsperrung in Quirla

Quirla. Ab 6. März werden die umfangreichen Straßenbauarbeiten im Ortsteil Quirla fortgesetzt. Die Landesstraße L 1076 muss daher erneut ab dem Ortsausgang Stadtroda bis vor dem Abzweig nach Möckern voll gesperrt werden. Der Ortsteil Dorna kann nur aus Richtung Bollberg angefahren werden, teilt das Landratsamt Saale-Holzland mit.

Die offizielle Umleitung wird wieder in beiden Verkehrsrichtungen wie folgt ausgeschildert:

L 1062 Tröbnitz – Waltersdorf – Lippersdorf-Erdmannsdorf – Ottendorf – Eineborn – L 1073/ Kreuzstraße – L 1076 Mörsdorf – Quirla. Weiterhin besteht eine Umleitungsvariante über die Autobahn 4 von der Anschlussstelle Stadtroda zur Anschlussstelle Jena-Zentrum und dann weiter über die L 1077 nach Stadtroda und umgekehrt.

Für die Anlieger (Einwohner der Stadt Stadtroda und Berufspendler) wird eine innerörtliche Umfahrung in der Ortslage Quirla hergestellt. Diese ist nicht für den Durchgangsverkehr und nur für Fahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht freigegeben. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse wird der Verkehr im Bereich „Am Mühlberg“ per Ampel geregelt. Hierbei muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Es wird empfohlen, die offiziellen Umleitungsstrecken zu nutzen. Der Busverkehr wird weiterhin aus Richtung Mörsdorf kommend über die Kreisstraße Möckern –Tissa – Ulrichswalde geleitet. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis 29. November dieses Jahres andauern.

Konfirmanden feiern Jubiläum

Eisenberg. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eisenberg lädt am 28. April um 10 Uhr zum Gottesdienst zum Konfirmationsjubiläum nach Eisenberg ein. In diesem Jahr begehen die Konfirmationsjahrgänge 1974, 1964, 1959 und 1954 ihr Jubiläum. Anmeldungen bitte im Kirchenbüro Markt 11, Telefon 036691/25110 sowie Fax 036691/25139, E-Mail: pfarramt.eisenberg@ekmd.de.

Barmer lädt zu Filmabend ein

Bad Klosterlausnitz. „Who cares – wen kümmert’s, dass wir uns kümmern?“ ist der Titel des am Dienstag, 27. Februar, zu sehenden Filmes im Holzlandkino Bad Klosterlausnitz. Die Filmvorstellung beginnt 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird es eine Podiumsdiskussion mit Anja König, Protagonistin und Intensivpflegerin, Birgit Green, Pflegerische Leitung am Universitätsklinikum Jena, Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Thüringen, sowie Mirko Hempel, Produzent des Films, geben. Moderiert wird der Abend vom MDR-Journalisten Christian Müller.

Der Film „Who cares? Wen kümmert‘s, dass wir uns kümmern?“ porträtiert Ärztinnen, Hebammen und Pflegerinnen in ihrem täglichen Bemühen, Menschen von ihrer Geburt bis zum Tod so zu betreuen, dass Menschlichkeit, Nähe und Wärme trotz harter finanzieller Vorgaben und Taktungen, die das System einfordert, nicht gänzlich untergehen.

Bibelwoche für alle Generationen

Thalbürgel. Im Rahmen der diesjährigen Bibelwoche im Melanchtonhaus Thalbürgel für Erwachsene finden am 27. Februar sowie am 5., 7., 12. und am 14. März jeweils um 18.30 Uhr weitere Veranstaltungen statt. Dabei geht es um Adam und Eva, die Geschwister Kain und Abel, Gerechtigkeit und Frieden, Umgang mit Macht, die Arche Noah und zum Abschluss um den Turmbau zu Babel. Wie hoch wollen wir hinaus? Wie reden wir miteinander? Es sind ganz aktuelle Themen, auf die jeder seine Antworten findet, die besprochen werden sollen. Die Erfahrungen, die in der Bibel zusammengefasst sind, werden einbezogen.