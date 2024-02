Dornburg-Camburg. Autofahrer müssen in Dornburg-Camburg kurzfristig zusätzliche Wege in Kauf nehmen. Zudem gibt es weitere Neuigkeiten aus der Stadt.

Die Landesstraße 2303 am Dornburger Berg wird kurzfristig gesperrt. Wie das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises mitteilt, wird am Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, die Hangsicherung geprüft. An den beiden Tagen ist die Straße deshalb voll gesperrt. Eine Umleitung über die Bundesstraße 88, Neuengönna, Nerkewitz, Stiebritz und Zimmern sei ausgeschildert.

Zuletzt hatte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) am Hang des Dornburger Bergs zahlreiche Bäume fällen lassen. Bei Gefahrenbäumen sei es vermehrt zu Schnee- und Windbruch gekommen, wodurch die Verkehrssicherheit gefährdet gewesen sei. Gleichzeitig ermöglichen die Baumfällungen und Gehölzrückschnitte eine turnusmäßige Prüfung der Hangsicherungssysteme, heißt es aus dem TLBV.

Kleiderbasar in Camburg

Zum Camburger Kleiderbasar wird an diesem Samstag, 2. März, in den Rathaussaal eingeladen. Gut erhaltene Kinder- und Erwachsenenkleidung für Frühjahr und Sommer sowie Babyzubehör, Spielsachen und Umstandskleidung werden von 9 bis 13 Uhr angeboten.

Wie Ulrike Martin vom Organisationsteam des Kleiderbasars sagt, sollen die Erlöse diesmal dem Förderverein der Grundschule „Im Saaletal“ Camburg zugute kommen.

Modenschau in Dorndorf-Steudnitz

Zur Modenschau mit anschließendem Verkauf wird an diesem Freitag, 1. März, in die Alte Schule in Dorndorf-Steudnitz eingeladen. Los geht es um 17 Uhr, der Unkostenbeitrag beträgt laut Ankündigung zwei Euro. Aussteller ist der Michael Kefalas Textilhandel aus Leipzig.