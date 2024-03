Das beste Trio zur Gesellenfreisprechung in Jena: (von links) Elias Krieg (Ausbildungsbetrieb Borz Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik GmbH, Bad Klosterlausnitz), Paul Tänzer, Ausbildungsbetrieb Schulz Heizung und Bad GmbH in Laasdorf und Ole Muth, Ausbildungsbetrieb Möbeltischlerei Martin in Kraftsdorf. © Karsten Seifert | Karsten Seifert