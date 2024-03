Dornburg-Camburg. Zu diesen Veranstaltungen wird am Wochenende in der Region Dornburg-Camburg eingeladen.

Zum „Frühlingserwachen“ wird am Samstag, 16. März, auf den Marktplatz von Dornburg eingeladen. „Kunterbunte Stände, Mitmachangebote sowie leckere Köstlichkeiten“ warten von 13 bis 18 Uhr auf die Besucherinnen und Besucher, teilen die Dornburger Vereine mit.

Um 17 Uhr werden zudem bunte Ostereier im Schlossgarten der Dornburger Schlösser aufgehängt. Diese könnten zuvor beim „Frühlingserwachen“ bemalt werden.

Tag der offenen Tür in Stiebritz

Zum Tag der offenen Tür wird am Samstag, 16. März, in die Grundschule „Talblick“ in Stiebritz eingeladen. Von 9 bis 12 Uhr kann das Schulhaus besichtigt und das große Außengelände erkundet werden. Zudem stellen sich die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Erzieherinnen und Erzieher vor.

Weiterhin werden Mitmach-Aktionen für Groß und Klein, ein Stand mit dem schuleigenen Honig sowie Kuchen und Bratwurst als kulinarische Verköstigung angekündigt.

Spielzeug- und Kinderkleidermarkt in Dorndorf-Steudnitz

Der inzwischen 33. Spielzeug- und Kinderkleidermarkt findet am Samstag, 16. März, von 9 bis 12 Uhr im Kindergarten „Saaletalzwerge“ in Dorndorf-Steudnitz statt. Zum Kauf angeboten werden unter anderem gut erhaltene Kinder- und Jugendkleidung für die Frühjahrs- und Sommersaison, Spielzeug, Kinderwagen und Autokindersitze, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt sei frei. Schwangere und Eltern von ein bis drei Monate alten Babys könnten gegen Vorlage des Mutterpasses bereits ab 8 Uhr einkaufen.

Kinderkino in Dorndorf-Steudnitz

Der Förderverein Alte Schule Dorndorf lädt am Sonntag, 17. März, um 16 Uhr zum Kinderkino ein. Bei einem Eintritt auf Spendenbasis gebe es freie Platzwahl.

Gezeigt werde ein „Film über einen spanischen Stier, der lieber Blumen als Stierkämpfe mag“.

