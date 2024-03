Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland-Kreis: Unterhaltsame Nachmittage und abendliche Gemeinderatssitzungen

Lesung mit Sieglinde Mörtel in Rauda

Zu einem unterhaltsamen Nachmittag mit Autorin Sieglinde Mörtel lädt der Raudaer Seniorentreff am Dienstag, 26. März ab 14 Uhr in die Räume der Gemeindeverwaltung Am Schulberg 2 ganz herzlich Interessierte ein. Mörtel wird hier aus ihrem Buch „Tratsch vun frieher un itze“ lesen.

Wenn wir am heimischen Küchentisch ins Plaudern geraten, reden wir, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Oft beginnt es mit „weeßte noch“ und endet mit „heitzedooche is olles onnorsch“. Da reichen ein paar altvertraute Wörter wie Eenkoofsnetz, Cämpingbeitl, Kuumuutschn oder Fertschwäre und schon sind wir mittendrin im Schwadronieren. Dabei schaut uns der Nachwuchs schon mal zweifelnd an und will wissen, wie das überhaupt ging ohne Telefon und Internet, wozu es Lichtfrauen und Schrankenwärter gab oder ob es tatsächlich Russen regnete.

Das Buch erzählt von den kleinen alltäglichen Dingen. Es bewahrt damit ein Stück Regional- und Zeitgeschichte und zugleich die vom Aussterben bedrohte regionale Mundart.

Agentur für Arbeit in Jena bleibt geschlossen

Am Mittwoch, 20. März, bleibt die Agentur für Arbeit in der Stadtrodaer Str. 1 in Jena geschlossen. Kunden, die für diesen Tag eine Einladung erhalten oder einen Beratungstermin vereinbart haben, sind nicht betroffen – die Gespräche finden wie geplant statt. Kunden, die sich am 20. März erstmals oder erneut arbeitslos melden müssen, können das am Folgetag nachholen, ohne rechtliche Nachteile befürchten zu müssen. Am Donnerstag, 21. März, steht die Arbeitsagentur den Besuchern im Rahmen der Öffnungszeiten von 13 bis 17 Uhr wieder regulär zur Verfügung.

Gemeinderat Bad Klosterlausnitz tagt

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat von Bad Klosterlausnitz am Montag, 18. März, ab 19.30 Uhr, im Holzlandsaal. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung und die Auswertung der „Umfrage Einzelhandel“ durch die Fraktion der Freien Wählergruppe und die Nachschussverpflichtung der Gemeinde Bad Klosterlausnitz als Alleingesellschafter der KGZ Kur- und Gesundheitszentrum Bad Klosterlausnitz.

Ostermarkt im Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz

Zum Ostermarkt lädt die Abteilung „Frau Creativ“ des Heimatvereins am kommenden Wochenende in den Holzlandsaal von Bad Klosterlausnitz ein. Am 16. März ist die Ausstellung von 13 bis 18 Uhr und am 17. März von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Wieder Treff im Pfarrhaus in Seifartsdorf

Die Kirchgemeinde Seifartsdorf lädt ein zu einem Treff im Pfarrhaus, und zwar am Mittwoch, 20. März, 18.30 Uhr. Pfarrer i. R. Friedrich aus Gera berichtet über eine seiner Reisen. Diesmal geht es um die Fahrt nach Sulawesi, einer indonesischen Insel.

red