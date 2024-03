Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland-Kreis: Die Chorgemeinschaft Hainspitz hat einen neuen Vereinsvorstand gewählt und in Hainchen wurde das 25. Tischtennis-Turnier veranstaltet.

Neue Kurse: Französisch für die Reise und Englisch für Anfänger in Hermsdorf

Für Interessenten, die eine Reise nach Frankreich oder in ein anderes französischsprachiges Land planen, bietet die Kreisvolkshochschule einen Sprachkurs an: ab Donnerstag, 11. April, 16.20 bis 17.50 Uhr. Insgesamt finden acht Termine statt, jeweils donnerstags.

Ein Englischkurs für Anfänger beginnt am Montag, 15. April, 17 bis 18.30 Uhr. Der Dozent führt zehn Veranstaltungen durch, jeweils montags. Für beide Kurse sind keine Vorkenntnisse notwendig. Veranstaltungsort ist Hermsdorf. Beratung und Anmeldung bei Angelika Wieschke, Tel. 036601 554724-12 oder über die Internetseite www.vhs-saale-holzland-kreis.de oder in den Geschäftsstellen: Hermsdorf, Schulstraße 30 sowie Eisenberg, Mozartstraße 1.

Sitzung des Gemeinderates in Hartmannsdorf

Am Donnerstag, 21. März, 16.30 Uhr, wird im Dorfgemeinschaftshaus, Am Raudabach 1 in Hartmannsdorf zur nächsten Sitzung des Gemeinderates eingeladen. Beraten und gegebenenfalls beschlossen werden soll unter anderem über die Leuchtmittelumstellung auf LED, über die Aufhebung des Beschlusses zur Hundesteuersatzung sowie die Antragsstellung im Rahmen des Projektaufrufs „Regionalbudget“. Informiert werden soll zudem über die Übereignung vom Radweg Flurstück 91/5 sowie die Einnahmen vom Dorfgemeinschaftshaus.

Chorgemeinschaft Hainspitz wählt neuen Vorstand

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Hainspitz wurde ein neuer Vorstand gewählt. Als Gast der Versammlung nahm Bürgermeister Jörg Lehmann teil. Im Rechenschaftsbericht konnte die bisherige Vorsitzende des Chores, Susi Kalov, eine sehr positive Bilanz 2023 ziehen. Ein besonderer Dank ging zunächst an alle Chormitglieder, die Gemeinde und vor allem Chorleiterin Helena Seliwanow für die harmonische Zusammenarbeit. Möglich war dies trotz Chorleiterwechsel. „Die aktiven Mitglieder sind auf 32 gestiegen, die Vielfalt der Lieder hat zugenommen und das Publikum hat es gedankt“, heißt es im Bericht des Chores. Teilgenommen hatte die Chorgemeinschaft Hainspitz im vergangenen Jahr unter anderem an der Sommer-Konzertreihe der Evangelischen Kirchgemeinden in der Region Eisenberg „Klang-Karusell“.

Von links: Susanne Kalow, Hannelore Hentschel, Klaus Krüger, Monika Vogel, Hans-Ulrich Köhler, stellvertretender Vorsitzender und Peggy Engel, Vorsitzende der Chorgemeinschaft Hainspitz e.V. © Wilfried Töpfer | Wilfried Töpfer

Im zweiten Teil der Jahreshauptversammlung wurde der Vereinsvorstand neu gewählt. Neue Vorsitzende der Chorgemeinschaft Hainspitz ist Peggi Engel, als Stellvertretender wurde Ulrich Köhler gewählt. Ein wesentliches Ziel des Vereins wird es künftig sein, unter anderem die Männerstimmen mit neuen Mitgliedern zu erweitern.

Am 30. März, 20 Uhr, laden die Chormitglieder herzlich zum nächsten Konzert, der Osternacht in der Kirche Hainspitz ein.

25. Tischtennis-Turnier des Dorfvereins Wethautal Hainchen / Kämmeritz

In Hainchen veranstaltete der Dorfverein Wethautal Hainchen / Kämmeritz kürzlich zum 25. Mal ein Tischtennisturnier für Freizeitspieler. Gespielt wurde um die Pokale des Dorfverein Wethautal. Aufgrund der Coronazeit hatte drei Jahre pausiert werden müssen. Ein noch nie dagewesenes Starterfeld von 59 Teilnehmern war die Basis vieler spannender Spiele. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurden nur zwei Gewinnsätze bis elf Punkte gespielt.

Bei den Kindern nahmen acht Sportbegeisterte teil. Shyla Eberlein sicherte sich den Pokal für Platz 1. Sie konnte sich im Endspiel gegen ihren, mit einer Silbermedaille geehrten, Bruder Finn Eberlein durchsetzen. Bronze ging an Nic Hendreich.

Mit zehn Wettkämpferinnen bei den Damen war ein ausgezeichnetes Starterfeld an der Platte. Judith Vogel konnte in diesem Jahr den Pokal für den 1. Platz erringen. Sie gewann im Finale gegen Simone Janik, welche das Turnier im Vorjahr als Gewinnerin abschloss. Platz 3 durfte Mandy Nimmler-Köhler einnehmen.

Bei den Herren war das Starterfeld größer denn je. 39 Tischtennisbegeisterte brachen alle Rekorde der vergangenen Jahre. Hier zeigte sich, dass auch im Freizeitsport, neben dem Spaß beim Spielen, beste Qualität geboten werden kann. Uwe Ebel wurde zum Sieger der Partien. Er konnte sich im Finale gegen Tim Wenzel durchsetzen. Im Wettstreit um Platz 2 musste Tim Wenzel, durch das Doppel-KO-System des Turniers, seine Platzierung verteidigen. Er musste sich jedoch gegen Thomas Ritter geschlagen geben.

Der Pokal der Ortsmeister(in), welcher sonst nur den Herren gebührte, wurde erstmals zwischen der bestplatzierten Spielerin und dem bestplatzierten Spieler aus Hainchen/Kämmeritz ausgespielt. Hier konnte sich Sandy Strauß gegen Stefan Nega durchsetzen und erspielte den Wanderpokal.

Der Veranstalter, Dorfverein Wethautal Hainchen / Kämmeritz, wünscht sich auch im nächsten Jahr eine gute Beteiligung und bedankt sich bei allen Sportfreunden und Unterstützern für die fairen Spiele und diesen aktiven und geselligen Nachmittag sowie Abend.