Eisenberg. Saale-Holzland: Wahl eines neuen Stadtrates im Mai wirft Schatten voraus

Der SPD-Ortsverband Eisenberg hat in einer Aufstellungsversammlung seine Kandidaten für die Stadtratswahlen in Eisenberg am Sonntag, 26. Mai, nominiert. Demnach bewerben sich 14 Frauen und Männer für die SPD um einen Sitz im neuen Eisenberger Stadtrat. Mit Gerd Hauschild, Michael Schewe, Ingo Lippert und Jens Göhring gehen vier Männer in den Wahlkampf, die bereits dem bisherigen Eisenberger Stadtrat als Mitglieder der SPD-Fraktion angehörten.

Weiterhin bewerben sich folgende Frauen und Männer auf der Liste: Sebastian Masek (3), Anja Polten (6), Rico Walter (7), Steffen Prell (8), Thomas Steek (9), Harald König (10), Toni Strandt (11), Andreas Hipp (12), Doreen Hoffmann (13) und Karsten Trübger.