Kahla. Mit einem Umzug durch die Stadt haben die Kinder in Kahla den Winter vertrieben.

„Herr Winter und Frau Frühling haben sich einen harten Kampf um die Herrschaft geliefert“, sagt Michael Streipart. Die Siegerin konnte am Ende jubilieren - was angesichts des blendenden Wetters offensichtlich war. So wurde in Kahla am Dienstag den Winter auf Wiedersehen gesagt.

Am Ende zerschmolz die Schneeflocke. © Evelyn Tröbst | Evelyn Tröbst

Der alte Brauch des Winteraustreibens ist nicht nur im Süden der Republik beliebt. Durch Engagierte können auch in der Porzellinerstadt die Kindern diese Tradition verfolgen. Wie Organisator Streipart sagt, machten die Kleinen des Kindergartens „Tranquilla Trampeltreu“, der „Bunten Welt“ und die Schüler der Friedens- und Altstadtschule mit. Die Grundschüler gestalteten ein schönes Programm, bis schließlich die Schneeflocke aus Stroh nach dem Sieg von Frau Frühling in den Flammen „zerschmolz“.

Weitere Nachrichten aus der Region Kahla

kad