Dornburg-Camburg. Ein neues Angebot für Kinder wird es demnächst in Dornburg-Camburg geben. Zudem wird zu weiteren Veranstaltungen eingeladen.

Die Autorin Annett Försterling aus Camburg plant ein neues Veranstaltungsformat für Kinder. Zu einer Entspannungsreise mit dem Titel „Träumen unterm Regenbogen“ wird erstmals am Donnerstag, 11. April, um 16.30 Uhr in die Stadtbibliothek Camburg eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Annett Försterling arbeitet als Naturerzieherin in Crölpa-Löbschütz und hat im vergangenen Jahr mit „Maximilian und die Dampflok – und andere Kinderkurzgeschichten“ ihr erstes Buch herausgebracht. Auch bei ihrem neuen Angebot werde sie eigene Geschichten vorlesen, zudem mit Naturmaterialien, Düften und Klangschalen arbeiten. „Ich merke bei meiner Arbeit immer wieder, dass Kinder nicht mehr still sitzen können und möchte ihre Achtsamkeit fördern“, so Försterling.

Die Gründe für die Unruhe der Kinder seien in der „schnelllebigen, reizüberfluteten Zeit“ zu suchen. Statt vorschnell die Diagnose ADHS zu stellen, solle vielmehr auf Geduld, Ausdauer und Bewegung gesetzt werden. Eine Teilnahme an der Entspannungsreise ist nur nach Voranmeldung bei der Stadtbibliothek Camburg unter Telefon 036421/22119 oder per E-Mail an bibliothek.camburg@gmail.com möglich.

Bibliotheksleiterin Julia Vorontsova ist froh, Annett Försterling wieder für eine Veranstaltung gewonnen zu haben. „Ihre Lesungen für die Camburger Schule und Kindergärten im vergangenen Jahr waren ein Spaß für alle“, so Julia Vorontsova.

Sie kann sich indes auch über eine Spende der TEAG Thüringer Energie AG über 750 Euro freuen. Von dem Geld sollen neue Bücher für die Bibliothek angeschafft werden. Ein Dank sei in diesem Zusammenhang auch für die regelmäßigen Geldspenden des Camburger Kleiderbasars und die Bücherspenden von Menschen aus der Stadt und Umgebung auszusprechen. Gleichzeitig habe die Stadtbibliothek Camburg zahlreiche neue Anmeldungen zu verzeichnen.

Frühlingsmarkt in Frauenprießnitz

Zum Frühlingsmarkt wird an diesem Samstag, 23. März, in das Rentamt Frauenprießnitz eingeladen. Los geht es um 14 Uhr. Angekündigt sind unter anderem die Schalmeienkapelle Wetterzeube, regionale Händler, eine Hüpfburg, der Osterhase sowie ein kulinarisches Angebot mit Torten und Speisen vom Rost.

Wie Sabine Willem von der Interessengemeinschaft Rentamt sagt, wird zum Start des Frühlingsmarktes auch das sanierte erste Obergeschoss des Rentamts offiziell freigegeben. Für Interessierte würden Führungen angeboten. Zudem überreiche der Sammler Hermann Waltinger aus Dorndorf-Steudnitz der Interessengemeinschaft historische Ansichtskarten.

Preisskat in Neuengönna

Ein Preisskat findet an diesem Sonntag, 24. März, im Dorfgemeinschaftshaus in Neuengönna statt. Beginn ist um 14 Uhr, der Einsatz beträgt zehn Euro. Der Schützenverein kümmere sich um die Bewirtung der Spieler.