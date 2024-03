Kahla. Neue Wegweiser helfen Touristen in Kahla bei der Orientierung. Ein Smartphone ist hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig.

Scan mich! Ein neues Schild am Kahlaer Rathaus weist Touristen jetzt den Weg. Was sie dafür brauchen, ist nur ein Smartphone, um die QR-Codes einzulesen und so Informationen zu Hotels, Gastronomie, Veranstaltungen und mehr zu erhalten.

Umgesetzt hat dies Citymanagerin Melanie Fiedler. „Wenn Touristen niemanden antreffen, können sie sich über die Schilder Informationen holen“, sagt sie. Am Rathaus sowie am Stadtmuseum sind bereits zwei Hinweistafeln aufgehangen, weitere drei folgen am Bahnhof, am Bootsausstieg am Gries sowie an der Radlerraststelle beim Thüringer Hof. Eben dort, wo besonders viele Besucher vorbeikommen.

Stadtinformation in der Bibliothek

Nach dem Weggang der Tourist-Information des damaligen Tourismusverbandes Jena-Saaleland im Jahr 2015 musste die Stadt umdenken. Ansprechpartner jetzt sind die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek im Alten Amtsgericht, die aber auch nur zu dessen Öffnungszeiten helfen können. Dienstag ist die Bibliothek beispielsweise geschlossen. Im Vorraum liegen Informationsmaterialien bereit.

Über den QR-Code der neuen Schilder gelangen die Touristen auf die Tourismus-Website der Stadt. „Kahla hat einiges zu bieten, auch wenn wir nicht regelmäßig Stadtführungen anbieten können“, sagt Fiedler. Michael Gauer, Erster Beigeordneter, sei der einzige, der dies bislang in seiner Freizeit mache. Über weitere Interessierte würde sich Fiedler freuen.

Und wer über kein Smartphone verfügt, dem helfen die Schilder trotzdem. Ein Kartenausschnitt zeigt Besuchern, wo sie sich befinden und wie sie zur Stadtinformation im Alten Amtsgericht gelangen.

