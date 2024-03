Dornburg-Camburg. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz in Camburg ausrücken. Zudem gibt es weitere Meldungen aus der Stadt.

Die Freiwillige Feuerwehr von Dornburg-Camburg ist in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einsatz in die Alte Brückenstraße in Camburg ausgerückt. Der Alarm war um 2.08 Uhr eingegangen.

Wie es von der Feuerwehr heißt, hatte ein Rauchmelder in einem Wohnhaus ausgelöst. Die Einsatzkräften retteten laut Mitteilung eine schlafende Person aus der verrauchten Wohnung. Grund für den Brand sei ein angebranntes Essen gewesen.

Lob für die Feuerwehr kommt von den Anwohnerinnen und Anwohnern der Alten Brückenstraße. Bereits zehn Minuten nach der Alarmierung seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Das angebrannte Essen. © Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg | Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg

Politisches Filmgespräch in Dorndorf-Steudnitz

Der Film „Arena 196. Zwischen Wende, Wahl und Wirklichkeit“ wird am Freitag, 22. März, um 18 Uhr in der Obermühle in Dorndorf-Steudnitz gezeigt. Anschließend soll es einen Austausch mit den Regieführenden Yvonne und Wolfgang Andrä geben.

Der Film begleitet fünf Kandidaten im Thüringer Wahlkreis 196 beim Bundestagswahlkampf im Jahr 2021: Frank Ullrich von der SPD, Hans-Georg Maaßen von der CDU, Sandro Witt von Die Linke, Gerald Ullrich von der FDP, Stephanie Erben von Bündnis 90/Die Grünen und Stefan Schellenberg von der ÖDP.

Arbeitseinsatz an der Kirche in Dorndorf

Ein Arbeitseinsatz findet am Samstag, 23. März, von 9 bis 12 Uhr im Pfarrgarten und in der Kirche von Dorndorf statt. Die Kirchgemeinde Dorndorf-Steudnitz freut sich laut einer Mitteilung über Helferinnen und Helfer.

Bäume und Hecken sollen einen Frühjahrsschnitt bekommen sowie die Wege in Ordnung gebracht werden. Außerdem werde die Kirche für Ostern vorbereitet. Für Rückfragen sei Pfarrer Philipp Gloge telefonisch unter 0174/3342575 zu erreichen.