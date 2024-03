Kahla. Auf der Liste der CDU sind neue Gesichter zu sehen – die ist allerdings kürzer als zur vergangenen Stadtratswahl.

Die CDU in Kahla zieht mit fünf Mitgliedern in die Stadtratswahl, die am 26. Mai ansteht. Sie konnte dafür auch neue Gesichter gewinnen. Auf dem ersten Listenplatz ist allerdings ein erfahrenes Mitglied.

Frank Hellwig, langjähriger Vorsitzender des Ortsverbandes, führt die CDU-Liste als Spitzenkandidat wieder an. Er ist Hochschulprofessor und seit Jahrzehnten im politischen Gremium aktiv. Ihm folgt Richard Machnik, der seit vier Jahren mit seiner Frau und beiden Söhnen in Kahla lebe. Machnik arbeitet für den Landtagsabgeordneten Stephan Tiesler.

Steve Ringmayer, der aktuelle Fraktionsvorsitzende, belegt den dritten Platz auf der Liste. Auf Platz 4 findet sich ein in Kahla bekanntes Gesicht: Janos Seibel, Wirt der Gaststätte „Rosengarten“. Er ist ebenso wie Machnik und Ringmayer Teil des Vorstandes im neu fusionierten Ortsverband„CDU Kahla - Südliches Saaletal“, den Hellwig anführt. Platz fünf auf der Wahlliste belegt Ludwig Wahren, der über den Skatverein in Kahla bekannt sei.

„Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft zusammengestellt haben, mit der wir gemeinsam an der positiven Entwicklung Kahlas weiterarbeiten werden. Gemeinsam sind wir bereit, Verantwortung für unsere Heimatstadt zu übernehmen“, sagt Hellwig. Die CDU wolle sich auf eine nachhaltige Haushaltspolitik ohne Schulden konzentrieren, alle Schulformen in der Stadt erhalten, sowie setze sie weitere Schwerpunkte auf Ordnung und Sicherheit und eine bessere Nutzung der Möglichkeiten, die die Nachbarschaft zu Jena, der Saaleradweg und die historische Altstadt bieten, ergänzt Richard Machnik.

2014 zog die CDU noch mit fünf Personen in den Stadtrat von Kahla ein, zur Wahl im Jahr 2019 konnten nur noch drei CDUler ein Mandat erringen. Damals ging die Partei noch mit acht Bewerbern in die Kommunalwahl.

