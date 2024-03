Kahla. Der Heinz-Gries-Fonds ist in Kahla ins Leben gerufen worden. Mit zunächst 10.000 Euro sollen Vereine und Organisationen aus der Stadt unterstützt werden.

Die Stadt Kahla und der Süßwarenhersteller Griesson-de Beukelaer haben kürzlich eine Spendenvereinbarung unterzeichnet. Inhalt ist die Gründung des Heinz-Gries-Fonds, der an den Ende 2022 verstorbenen Unternehmer Heinz Gries erinnert. Dieser hatte zwanzig Jahre lang den bisherigen Griesson-Fonds finanziert.

Durch die jährlichen Spenden der Firma Griesson-de Beukelaer und der Stadt Kahla ist es zukünftig wieder möglich, Vereine und Organisationen mit Sitz in Kahla finanziell bei deren Aktivitäten zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Jahr würden dafür 10.000 Euro zur Verfügung stehen.

Anträge auf Förderung aus dem Heinz-Gries-Fonds seien in der Stadtverwaltung Kahla oder über die Internetseite www.kahla.de erhältlich. Die Anträge könnten bis zum 25. April eingereicht werden.