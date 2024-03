Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland: Girls Day, Waldklinikum, Kulturjahr, Burschenschaft und Aprilwanderung sind heute unsere Themen.

Girls‘ Day im Fraunhofer-Institut

Hermsdorf. Zum bundesweiten „Girls‘ Day“ am 25. April – er bietet Mädchen einen Zugang zu häufig von Männern besetzten Berufsfeldern mit MINT-Bezug – bietet das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Hermsdorf ein Programm für Schülerinnen an. „Wir geben Einblick in den Beruf der Chemielaborantin. Die Schülerinnen können selbst im Labor experimentieren und erfahren bei einer exklusiven Führung mehr über die Arbeit an einem großen Forschungsinstitut“, heißt es in einer Mitteilung des Instituts. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Schülerinnen ab Klasse 7. Die Anmeldung ist bis zum 15. April über https://s.fhg.de/gd-ikts-hd-2024 möglich. red

Verdienter Chefarzt geht in Ruhestand

Eisenberg. Der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie / Proktologie, Dr. Georg Peter Konrad, geht nach 26 Jahren in den Ruhestand, informiert die Waldkliniken Eisenberg GmbH. Der Leitende Oberarzt Dr. Sven Thieme führe die Chirurgie und proktologische Ambulanz bis auf weiteres weiter. Seit 1998 habe Konrad als Chefarzt der Chirurgie die Geschicke in seiner Abteilung an den Waldkliniken gelenkt und im Eisenberger Krankenhaus die größte proktologische Ambulanz in Thüringen aufgebaut. Hierbei habe er sich bei seinen Patienten und ärztlichen Kollegen in der Region einen Namen gemacht, den man mit exzellenter fachlicher Kompetenz und hoher Zufriedenheit verbinde, so die Kliniken. red

Landkreis ruft Kulturjahr aus

Landkreis. Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens hat der Saale-Holzland-Kreis eine besondere Reihe ausgerufen. Das „Kulturjahr 2024“ ist eine Gemeinschaftsaktion des Landratsamtes mit der Regionalen Aktionsgruppe RAG. Die Veranstaltungsreihe werde von der EU gefördert und von den Stadtwerken Jena-Pößneck gesponsert, ist aus dem Landratsamt zu erfahren. Bevorstehende Veranstaltungen sind unter anderem am 7. April eine Lesung mit Antje Horn in Wolfersdorf und am 20. April ein Familienkonzert mit Gerhard Schöne in Lindau. Infos unter www.saaleholzlandkreis.de. red

Spätlese-Versammlung der Burschenschaft

Bad Klosterlausnitz. Zur „Spätlese“-Versammlung lädt die Burschenschaft des Maibaumsetzens am Freitag, 5. April, ab 19.30 Uhr ins Sportlerheim von Bad Klosterlausnitz, Hermann-Sachse-Straße 48 ein. Alle Spätlese-Mitglieder des Vereines und Interessierte sind herzlich willkommen. Unter anderem will die Burschenschaft zur Walpurgisnacht und den Planungen zur Pfingstveranstaltung informieren. red

Wanderung zur Bischofsburg

Hermsdorf. Die Wandergruppe Kontakte Hermsdorf lädt am 11. April zur Wanderung ein. Mit dem Bus geht es nach Leißling (Weißenfels) und weiter zu Fuß entlang der Saale nach Schönburg. Der Aufstieg zur ehemaligen Bischofsburg aus dem 12. Jahrhundert wird mit einem herrlichen Ausblick auf das Saaletal zwischen Weißenfels und Naumburg belohnt. Die Burgschänke lädt zur Stärkung ein. Anschließend geht es an der Saale weiter bis nach Naumburg. Fußläufig werden etwa 14 Kilometer zu bewältigen sein. Start ist 9.30 Uhr am Bahnhof (Busplatz Hermsdorf), Rückkehr gegen 17.30 Uhr. Teilnahmewillige werden gebeten, sich unter 036426/20123 bei Uschi Dawidowski anzumelden. red