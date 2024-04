Zum Tag des Thüringer Porzellans am 6. und 7. April lädt auch Nicole Schäufler am Sonntag, 7. April, alle Interessierten in die Eisenberger Art-Deco-Ausstellung in der Karl-Spahn-Straße 8 ein. Zu sehen gibt es zum Beispiel Kindergeschirr der Firma Bremer und Schmidt aus Eisenberg. © OTZ | Nicole Schäufler