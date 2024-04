Eisenberg. Das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises richtet ein Amt für Ausländerangelegenheiten ein. So wird der Schritt begründet.

Das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises richtet ein neues Fachamt ein: das Amt für Ausländerangelegenheiten. Es bündelt die bisher auf mehrere Ämter verteilten Aufgaben in den Bereichen Asyl, Integration und Migration, um Synergien zu nutzen sowie mehr Effizienz und Bürgernähe zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Aufgaben in diesem Bereich sind in den vergangenen Jahren enorm gewachsen und zunehmend komplexer geworden. Deshalb haben wir uns entschlossen, ein zentrales Amt für Ausländerangelegenheiten zu schaffen“, wird Landrat Andreas Heller (CDU) zitiert. Dieses soll nicht nur die Kommunikations- und Amtswege in der Kreisverwaltung optimieren, sondern auch die zu erledigenden Anliegen für Asylsuchende und Ausländer vereinfachen. Vorbild für das neue Amt sei die Migrationsagentur im benachbarten Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) gewesen.

Neues Amt hat Sitz in Eisenberg

Das neue Amt soll zum 1. Mai seine Arbeit aufnehmen, heißt es. Seinen Sitz werde es in der Carl-von-Ossietzky-Straße 15a in Eisenberg haben. Es sei im Landratsamt der Abteilung 2 (Ordnung, Umwelt, Bauen und Wohnen) zugeordnet und in vier Bereiche gegliedert: Unterbringung, Leistung, Integration sowie die Ausländerbehörde.

Bei der Ausländerbehörde, die bisher im Ordnungsamt in der Claußstraße 3 in Eisenberg angesiedelt war, würden bereits die Vorbereitungen für den Wechsel laufen. Wegen des Umzugs in die Ossietzkystraße bleibe die Ausländerbehörde vom 22. April bis zum 3. Mai geschlossen. Ab dem 6. Mai befinde sich die Ausländerbehörde dann in der Carl-von-Ossietzky-Straße 15a. An der telefonischen Erreichbarkeit sowie den Sprechzeiten ändere sich nichts.

