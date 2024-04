Eisenberg. Ein 35 Jahre alter Mann wird beschuldigt, in Eisenberg seinen Hund verprügelt zu haben. Auch Zeugen drohte der alkoholisierte Mann.

Zeugen riefen am Dienstagabend die Polizei in Eisenberg, nachdem ein zunächst unbekannter Mann in einem Treppenhaus in der Karl-Liebknecht-Straße mit Händen und Füßen auf seinen Hund einprügelte. Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, hätte das Zeugenpärchen den Mann auf seine Handlungen angesprochen und seien nun selbst mit Prügel bedroht worden.

Zunächst ging der augenscheinlich alkoholisierte Mann seiner Wege, tauchte aber kurz nach Eintreffen der Beamten wieder auf. Er pustet 0,9 Promille ins Testgerät. Am Hund selbst konnten die Beamten zunächst keine Verletzungen feststellen. Eine Anzeige und eine eindringliche Belehrung erhielt der 35-Jährige dennoch.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red