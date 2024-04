Dornburg-Camburg. Nach langer Wartezeit wird das Parkraumnutzungskonzept für Dornburg-Camburg vorgestellt. Auch um die geplante Sperrung der Bundesstraße 88 soll es bei einer Einwohnerversammlung gehen.

Zu einer Einwohnerversammlung wird am Donnerstag, 18. April, in Dornburg-Camburg eingeladen. Los geht es um 18 Uhr im Rathaus in Camburg.

Laut Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU) sind die umfangreichen Sperrungen, die ab Sommer auf der Bundesstraße 88zwischen Dornburg und Porstendorf geplant sind, der aktuelle Anlass, die Einwohnerversammlung einzuberufen. Stephan Saalfeld vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) werde berichten, welche Bauarbeiten geplant sind und warum eine Sperrung trotz der Prüfung zahlreicher Alternativen unumgänglich ist.

Debatte ums Parken in Dornburg-Camburg bereits 2022

Zudem soll ein von der IKS Mobilitätsplanung aus Kassel für die Stadt erarbeitetes Parkraumnutzungskonzept vorgestellt werden. Den Auftrag dazu hatte der Stadtrat mit den Stimmen der Freien Wählergemeinschaft Dornburg, der Freien Wählergemeinschaft Dornburg-Camburg und der Bürger für Camburg bereits im Sommer 2022 beschlossen. Die drei Fraktionen argumentierten damals, dass durch mehr kostenpflichtige Parkplätze insbesondere durch Touristen die Einnahmen für die Stadt erhöht werden können. Die CDU-Fraktion hatte indes Bedenken, dass auch die Bürger der Stadt dann mehr fürs Parken bezahlen müssen.

Mehr zum Thema

Schließlich wollen bei der Einwohnerversammlung das Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises und der Gewässerunterhaltungsverband zum Hochwasserschutz informieren.

Bürger können Fragen einreichen

Bürgermeisterin Dorothea Storch geht davon aus, dass die Einwohnerversammlung mindestens anderthalb Stunden dauert. Bei der Veranstaltung ist Platz für maximal 250 Bürgerinnen und Bürger. Abseits der Tagesordnungen können vorab zu „wichtigen Stadtangelegenheiten“ auch Fragen eingereicht werden, die Dorothea Storch während der Einwohnerversammlung oder innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beantwortet. Die Fragen müssen bis spätestens zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Stadt eingegangen sein.

Konzert in Dorndorf-Steudnitz

Zu einem Konzert mit den „Pure Irish Drops“ wird an diesem Sonntag, 14. April, um 17 Uhr in die St.-Peters-Kirche an der Brücke in Dorndorf eingeladen. Als Eintritt wird um eine Spende gebeten. Bob Bales, Judith Wache und Harry Sawatzki präsentieren Irish Folk Music.

Kleidermarkt in Nerkewitz

Zu einem Kinderkleider- und Spielzeugmarkt wird an diesem Samstag, 13. April, in das ehemalige Gasthaus neben dem Spielplatz in Nerkewitz eingeladen. Der Markt findet von 9 bis 12 Uhr statt, Schwangere können ab 8.30 Uhr einkaufen.

15 Prozent des Erlöses gehen an den Kindergarten in Stiebritz, heißt es.