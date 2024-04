Eisenberg. Saale-Holzland: Im Jubiläumsjahr soll einkaufen in der Kreisstadt prämiert werden. Zum Frühlingsmarkt wird der erste Zwischengewinner gezogen.

„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ – diesen Titel trägt ein US-amerikanischer Horrorfilm mit mehreren Teilen. Würde diese Frage 2025 in Eisenberg gestellt werden, könnte die Antwort lauten: „Ich habe eingekauft wie noch nie, denn ich wollte Jubiläumsshopper werden.“

Einkaufen in Eisenberg soll aber nicht mit einem Horrorerlebnis gleichgesetzt werden, im Gegenteil: Vielfalt soll erkannt, die heimische Wirtschaft unterstützt und das Geld der Menschen möglichst in der Stadt ausgegeben werden. Im Jubiläumsjahr suchen Stadt, Innenstadt Initiative und ansässige Vereine als Motivation, den Blick auf die eigene Stadt zu richten, ihren Shoppingstar.

Wie kann man das werden? In den an der Aktion beteiligten Geschäften liegen Stempelkarten aus. Mit einem Einkaufswert ab 10 Euro gibt es einen Stempel in eines der neun Felder. Ein größeres Shoppingerlebnis könnte alle neun Felder mit einem Einkauf belegen. „Natürlich können die Leute auch mehrere Stempelkarten abgeben“, betont Christine Daum von der Innenstadt Initiative.

Abgeben können die potenziellen Jubiläumsshopper die Karten unter anderem in der Touristinformation. Die Aktion läuft über den gesamten Sommer, der erste Zwischengewinner wird zum Frühlingsfest am 13. April gezogen. Weitere Gewinner wird das Mohrenfest hervorbringen. Der Shoppingstar oder Jubiläumsshopper erhält sein Krönchen zum Landmarkt im Herbst.

Zwei neue Sammeltassen zum Jubiläumsjahr

Vor dem Ausfüllen der Kontaktdaten in unleserlicher Handschrift kann Bürgermeister Michael Kieslich aus eigener leidvoller Erfahrung nur warnen. Deshalb sein Tipp an Shopperinnen und Shopper: „Füllen Sie die Karten am besten in Druckschrift aus.“

Im Jubiläumsjahr 750 Jahre Stadtrecht Eisenberg erscheinen zwei neue Sammeltassen, deren Logos der Kunstverein beisteuerte. Mithilfe der Stadtwerke Eisenberg, der Innenstadt Initiative und der Stadt konnte das Projekt realisiert werden. Die Sammeltassen sind in limitierter Auflage von je 750 Stück zu einem Preis von 7.50 Euro in der Touristinformation und bei Eisenberger Geschäftsinhabern erhältlich. Ein Euro je Tasse fließe einem guten Zweck in Eisenberg zu, sagt Christine Daum.

Die vier großen Volksfeste Eisenbergs auf einen Blick: Frühlingsmarkt (12. und 13. April), Mohrenfest (7. bis 9. Juni), Landmarkt (6. Oktober) und Nacht-Weihnachtsmarkt (29. und 30. November).