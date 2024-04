Jena/Eisenberg/Stadtroda. Ein 33-Jähriger hat einen Bekannten bei sich aufgenommen, doch dieser griff den Mann an und attackierte auch Polizisten. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

33-Jähriger von Bekanntem in Wohnung attackiert und verletzt

In Eisenberg hat ein 33-Jähriger einem Bekannten geholfen und diesen in seiner Wohnung in der Biberacher Straße aufgenommen. Doch Mittwochabend wurde er in seiner eigenen Wohnung durch mehrere Schläge und Tritte von diesem attackiert und verletzt. Laut Angaben der Polizei konnte der 33-Jährige fliehen und die Polizei alarmieren. Die Beamten stellten den 32-jährigen Täter in der Wohnung fest. Dieser war aggressiv und attackierte auch die Polizisten, sodass diese unmittelbaren Zwang anwenden mussten. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft erfolgte die vorläufige Festnahme. Zum Tatzeitpunkt waren beide Männer nicht unerheblich alkoholisier, heißt es weiter.

Drei Gärten im Visier von Dieben

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen suchten Unbekannte eine Kleingartenanlage in der Nähe des Ratsherrenweges in Stadtroda auf. Im Anschluss öffneten der oder die Täter gewaltsam drei Lauben und suchten hier nach Beute. Sie stahlen den Angaben zufolge Werkzeug und Elektronik. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Als eine 57-jährige Autofahrerin von ihrem Arztbesuch in der Hermann-Pistor-Straße in Jena zurückkehrte, musste sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Dem Spurenbild zu urteilen, stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken gegen den VW und entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig. Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen bzw. Vormittag bis ca. 9.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 98336/2024, zu melden.

Fahrrad gestohlen

Dienstagnachmittag gesichert abgestellt, Mittwochnachmittag nicht mehr auffindbar: So erging es einem 24-Jährigen mit seinem Mountainbike. Dieses stand auf dem Gelände des Klinikums. Unbekannte entwendeten das Zweirad im Wert von etwa 1400 Euro und entfernten sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mitarbeiter geschlagen

Zu einer Körperverletzung kam es Mittwochabend in einer Lokalität in der Teichstraße in Eisenberg. Ein Gast, der bereits einige Stunden zuvor für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte, kehrte zurück und wollte einen Mitarbeiter zur Rede stellen. Doch anstatt mit Worten, habe der Mann den Mitarbeiter geschlagen, teilte die Polizei mit. Dieser wurde bei dem Angriff verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kurz nach Mitternacht stellten am Donnerstag Beamte auf dem Löbdergraben in Jena einen alkoholisierten Fahrer fest. Der 44-Jährige eines Pkw Seat beatmete das Testgerät mit 0,56 Promille und verstieß so gegen die gesetzliche 0,5-Promillegrenze. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

