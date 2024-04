Gneus. Der Bürgermeister aus dem Saale-Holzland hofft darauf, dass sich eine weihnachtliche Tradition etablieren wird. Dafür braucht es aber schwindelfreie und mutige Bürger.

Dem Aufruf des Bürgermeisters zum Dorfputz folgten am vergangenem Sonnabend, trotz widrigen Wetters, abermals zahlreiche Einwohner der Doppelgemeinde Ober- und Untergneus. „Das ist im Grunde genommen ein Selbstläufer, alle wissen, was zu tun ist. Und die Beteiligung ist auch in diesem Jahr wieder toll“, lobt Bürgermeister Carsten Erbe das Engagement der Gneuser Einwohner. Neben den üblichen Aktionen, wie Beseitigung des alten Laubes und des Schmutzes entlang der Straßenränder sowie der Pflege der Grünanlage auf dem Obergneuser Dorfplatz standen weitere Arbeiten auf der Liste.

Auf dem Obergneuser Dorfplatz trafen zahlreiche Helfer ein, um diesen wieder in friscchem Glanz erstrahlen zu lassen. © OTZ | VEIT HOENTSCH

So sollte in Untergneus das Dach der Weinschänke am Spielplatz erneuert werden. Zudem waren mehrere Helfer damit beschäftigt, das Dorfgemeinschaftshaus zu beräumen. So wurden die Stühle zur Zwischenlagerung verladen, ebenso sämtliche weiteren Inventargegenstände. Das Dorfgemeinschaftshaus muss zeitnah abgerissen und neu aufgebaut werden, da die Sicherheit des Gebäudes nicht mehr gewährleistet ist. Übrigens sind für Entkernung und Abriss bereits zahlreiche Eigenleistungen in den nächsten Monaten avisiert, verrät der Bürgermeister.

Weihnachtsstern soll Tradition im Saale-Holzland werden

Weiterhin berichtet er, dass aus einer etwas aufwändigen Aktion zukünftig eine Tradition werden soll: Das Anbringen beziehungsweise das Demontieren der Weihnachtssternes an der Kirche. Dieser ist mit 1,5 Metern Durchmesser zu groß. Dieser wurde in mühevoller Kleinarbeit von mehreren Helfern in luftiger Höhe zerlegt und an den Boden gebracht. Umgekehrt soll mit einem kleinen Fest vor dem 1. Advent der Stern wieder montiert werden, wobei der Bürgermeister hofft, dass daraus eine Tradition wird.

In Obergneus erneuerten die Helfer den Zaun um den Spielplatz, widmeten sich dem Dorfplatz in aller Ausführlichkeit. Weiterhin informiert Carsten Erbe, dass die Gemeinde an das Kinderhospitz Mittelthüringen eine Spende in Höhe von 240 Euro übergeben wird. Das Geld kam zusammen, als in Obergneus ein Mahnfeuer im Rahmen der Bauerproteste loderte. Initiator hierfür war der Obergneuser Maik Kraft, betont Carsten Erbe.