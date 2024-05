Saale-Holzland-Kreis. In Eisenberg wird zum Kinderfest am Krauseplatz eingeladen, der Seniorenbeirat der Kreisstadt lädt zum Sprechtag und in Hermsdorf wird zur Blutspende aufgerufen.

Außerordentliche Sitzung des Hauptausschusses in Eisenberg

Im historischen Ratssaal im Eisenberger Rathaus wird am Donnerstag, 16. Mai, 18.30 Uhr, eine außerordentliche Sitzung des Hauptausschusses veranstaltet. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils stehen die „Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Hauptausschusses am 7. März“, die „Nutzung des Scheithofes durch den Kreisverband Die Linke am 24. August“ sowie der Tagesordnungspunkt „Informationen“.

Eisenberger Seniorenbeirat lädt zum Sprechtag

Am Donnerstag, 16. Mai wird um 14.30 Uhr der nächste Sprechtag des Seniorenbeirates in Eisenberg ausgerichtet. Thema ist die Benutzung eines Defibrillators im Notfall. Die Handhabung wird anschaulich erläutert. Der Seniorenbeirat lädt hierzu die Seniorinnen und Senioren der Stadt Eisenberg herzlich in den Pabstsaal (hinter der Bibliothek) ein. Im Anschluss wird der Seniorenbeirat auch für andere Fragen und Themen ein offenes Ohr haben.

Kinderfest am Krauseplatz in Eisenberg

Der Kinderschutzbund lädt am Mittwoch, 22. Mai, 14 bis 17 Uhr, zum Kinderfest am Krauseplatz in Eisenberg ein. Alle sind herzlich willkommen, um gemeinsam zu spielen, basteln und kreativ zu sein. Auch ein Fahrrad- und Rollerparcour sowie ein Fahrtraining mit Andre Zänker von der mobilianz werden angeboten. Da Leihfahrzeuge nur begrenzt vorhanden sind, sollten Roller und Fahrräder nach Möglichkeit mitgebracht werden. Zum Fest gibt es ein Obstbuffet und Getränke sowie Kaffee für die Eltern. „Wir freuen uns auf viele fröhliche Kinder und auch ihre Eltern“, heißt es seitens der Organisatoren. Bei Regen muss das Kinderfest leider ausfallen.

Bürgerstammtisch der AfD in Hermsdorf

Der AfD-Kreisverband Gera-Jena-SHK lädt alle interessierten Bürger herzlich zum Bürgerstammtisch nach Hermsdorf ein. Der Stammtisch findet am Freitag, den 17. Mai um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Rathaus der Stadt Hermsdorf (Eisenberger Straße 56, 07629 Hermsdorf) statt. Das Thema des Abends lautet: „Zukunft des Saale-Holzland-Kreises: Windanlagen oder lebenswerte Heimat?“. Zu Gast ist der AfD Landratskandidat für den Saale-Holzland-Kreis Christian Bratfisch und der im Landkreis direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann.

Blutspende in Hermsdorf

Das Deutsche Rote Kreuz lädt am Samstag, 18. Mai, 10 bis 14 Uhr, zum Blutspenden im Vereinsheim, Naumburger Straße 39, in Hermsdorf ein. Mitgebracht werden muss zur Spende ein Personalausweis. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, vorab einen Termin zu reservieren, gibt es im Internet unter www.drk-blutspende.de. Fragen zum Thema Blutspenden werden zudem telefonisch unter 08001194911 beantwortet.

Handwerkskammer für Ostthüringen lädt zum Grundlagenseminar für Existenzgründer

Die Handwerkskammer für Ostthüringen bietet in ihrer Bildungsstätte in Gera-Aga, Straße der Freundschaft 27, ein Grundlagenseminar für Existenzgründer, Jungunternehmer und Nachfolger. Das Seminar findet vom 27. bis 30. Mai, jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr statt.

Selbstständigkeit ist eine Lebensperspektive, die aufgrund der damit verbundenen wirtschaftlichen und finanziellen Risiken einer gezielten und sorgfältigen Vorbereitung bedarf. Denn je besser die Planung und Information, desto größer sind die Erfolgschancen. Sobald die ersten Schritte gemacht sind und das Unternehmen zu „laufen“ beginnt, muss sich der Gründer immer besser organisieren, denn im Unternehmeralltag wird einiges abverlangt. Der Unternehmer muss im wahrsten Sinne des Wortes täglich etwas „unternehmen“. Ziel des Seminares ist es, den Teilnehmern in kompakter Form einen Überblick zu vermitteln, um das Unternehmen erfolgreich am Markt zu etablieren und nachhaltig führen zu können. Von der Gründerpersönlichkeit über unternehmerische Aufgaben bis hin zu Finanzierungs- und Steuerthemen werden gründungsrelevante Themen angesprochen. Das Seminar dient auch als Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern.

Lehrgangsinhalte sind unter anderem die Gründungsidee und der Businessplan, Markt und Standort, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen, Finanzierung und Förderung, die Absicherung des Unternehmens und Unternehmers, Führung / Organisation / Controlling im Unternehmen sowie die Unternehmenskommunikation.

Interessenten wenden sich zwecks näheren Informationen oder Anmeldung an die Handwerkskammer für Ostthüringen, Madlen Röhler, Telefon 0365/8225-179, E-Mail: roehler@hwk-gera.de.

