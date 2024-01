Rosenthal am Rennsteig. Retter der DLRG Bad Steben-Lichtenberg und der Wasserwacht Schwarzenbach am Wald mit Booten, Neoprenanzügen und Schwimmwesten im Einsatz.

Die alarmierten Einsatzgruppen der DLRG Bad Steben–Lichtenberg und der Wasserwacht Schwarzenbach am Wald erreichen das Einsatzgebiet bei Kemlas Untereichenstein, gegenüber der alten Papierfabrik Blankenberg. Sebastian Brandler von der DLRG-Ortsgruppe Bad Steben-Lichtenberg erklärt die Lage: „Ein Wanderer gilt als vermisst. Er soll in die Hochwasser führende Saale an der Brücke, die beide Ufer nahe der alten Papierfabrik Blankenberg verbindet, gestürzt sein.“