Bad Lobenstein/Schleiz. Kostenlose Bücherpakete für Bibliotheken und Jugendhäuser sowie Filmvorführungen sollen im Saale-Orla-Kreis den Fokus auf das Thema Sucht in der Familie setzen. Die Einrichtungen im Oberland haben einiges für die Aktionswoche geplant.

„Lesen kann dir helfen“ unter diesem Motto steht eine Aktion des Jugendamtes Saale-Orla gemeinsam mit der Jugendhilfe sowie der Suchtberatungsstelle. In Vorbereitung auf die Nacoa-Aktionswoche Mitte Februar wurden am Mittwoch Bücherpakete an die Bibliotheken Bad Lobenstein und Schleiz verteilt. Darin finden sich Bücher, die das Thema Sucht in der Familie für verschiedene Altersstufen aufarbeiten.