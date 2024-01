Bad Lobenstein. Ein Gespräch kurz vor der Landratswahl über die Zersplitterung der Linken und die Realitätsferne der Antworten von ganz Rechts.

Am Mittwoch weilte Dietmar Bartsch, Mitglied des Bundestages und bis zur Auflösung der Linksfraktion im vergangenen Dezember deren Co-Vorsitzender, im Saale-Orla-Kreis. Er besuchte das Mercer-Zellstoffwerk in Blankenstein und nahm am Abend an einem Bürgerforum in Bad Lobenstein teil. Dort führten wir mit ihm ein Gespräch.