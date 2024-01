Mehrere Hundert Fahrzeuge waren am Donnerstag an einem Fahrzeug-Korso gegen die Politik der Ampelkoalition im Bund beteiligt. Vom Treffpunkt Am Weidig wurden genau 409 Fahrzeuge - Traktoren, Lkws, Transporter, Autos - gezählt. Korso-Organisator Steffen Teichmann ging auf von 400 beteiligten Fahrzeugen aus. Die Protestfahrt ging zunächst nach Rudolstadt, dann wieder zurück nach Saalfeld, von dort nach Pößneck und dann wieder zurück an den Saalfelder Weidig. © OTZ | Guido Berg