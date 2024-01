Schleiz/Crispendorf. Vampire und Werwölfe werden zum Crispendorfer Fasching erwartet

Fasching in Crispendorf gab es früher schon. Inzwischen haben sich die „Macher“ verjüngt und starten in die 19. Runde der neuen Generation. Und weil nach der Saison vor der Saison ist, werden schon in jedem Frühjahr Vorschläge für das nächste Motto gesammelt. Im Sommer wurde darüber abgestimmt. Für die Raumgestaltung spielt es eine erhebliche Rolle.