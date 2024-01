Kospoda. Was Kospoda noch so vor hat, erzählt Bürgermeisterin Elsa Fischer

Man muss sich schon wundern, dass bislang noch keine Informationen über die Bürgermeisterwahl in Kospoda auf dem online Wahlportal des Freistaates Thüringen zu finden sind. Dass nicht nur in Plothen ein Gemeindeoberhaupt und der Landrat des Saale-Orla-Kreises am 14. Januar zu bestimmen war, überrascht. Zumindest innerorts hatte man davon gehört, dass die bisherige Bürgermeisterin Elsa Fischer sich wieder zur Wahl stellte. Nach zwei Amtsperioden wollte die 76-Jährige eigentlich das Zepter an jüngere Einwohner überreichen, entschloss sich aber eine dritte anzuhängen. Schließlich gilt es aus ihrer Sicht, angefangene Projekte wie die Dorferneuerung und Anschlüsse von Grundstücken ans Neustädter Klärwerk zum Ende zu begleiten.