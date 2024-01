Bad Lobenstein /Ebersdorf. Menschen, aus dem Saale-Orla-Kreis schließen sich zusammen und starten einen Aufruf für die Landratswahl am 28. Januar

Es sind 61 Menschen, Initiativen und Verbände aus dem gesamten Saale-Orla-Kreis, die auf dem Wahlaufruf für die Stichwahl zum Landrat am 28. Januar stehen. „Wir leben und arbeiten hier. Wir setzen uns ein für eine liebenswerte und menschenfreundliche Zukunft im Saale-Orla-Kreis. Uns verbindet die Sorge um ein fruchtbares Miteinander in unserem Landkreis, im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und in den Familien- und Freundeskreisen. Wir stehen vor Aufgaben, die wir nur gemeinsam, mit Sachverstand und Vertrauen lösen können. Wir brauchen einen Landrat, der verbindet, der möglichst viele Menschen im Landkreis vertritt, der zuhören kann, der alle Menschen im Blick hat, der Erfahrung und Empathie hat und der uns mithilft, die Probleme vor Ort ohne Feindbilder zu lösen“, liest Klaus Scholtissek, Geschäftsführer der Diakonie Weimar / Bad Lobenstein, laut vor.