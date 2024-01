Remptendorf. Eine schwere Körperverletzung führte am Sonntagabend im Saale-Orla-Kreis in doppelter Hinsicht zum Einsatz von Hubschraubern

Am Sonntagabend kam es gegen 18:10 Uhr im Jugendclub im Remptendorf zu einem schwerwiegenden Körperverletzungsdelikt, sodass die Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Saalfeld nun Ermittlungen führt. Bereits am Samstagabend kam es offensichtlich zwischen zwei Personengruppen bei einer Faschingsveranstaltung in einem Ortsteil zu einem verbalen Streit mit anschließendem Handgemenge. Am Folgetag begaben sich, dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge, mehrere Männer in den Jugendclub und stellten einen 19-jährigen zur Rede. In der Folge griffen die nunmehr fünf polizeibekannten Tatverdächtigen, die alle männlich, deutsche Staatsbürger und im Alter von 18-29 Jahren sind, den 19-Jährigen mit einem Baseballschläger an und fügten ihm dadurch nicht unerhebliche Kopfverletzungen zu.