Remptendorf. Mehrere Männer haben im Saale-Orla-Kreis einen 19-Jährigen angegriffen. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Das ist bisher bekannt.

Nach einer Auseinandersetzung im Jugendclub in Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) ermittelt die Kriminalpolizei Saalfeld wegen schwerer Körperverletzung. Demnach war es offensichtlich zunächst am Samstagabend auf einer Veranstaltung in Remptendorf zu einem Streit mit anschließendem Handgemenge zwischen zwei Personengruppen gekommen.