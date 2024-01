Bad Lobenstein. Die Praxis in Bad Lobenstein wurde zum Jahresanfang von zwei Fachärzten übernommen

Dr. med. Robert Kästner und Oliver Malik haben zum Jahresbeginn 2024 die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin der Thüringen-Kliniken in Bad Lobenstein übernommen.

Bereits seit einigen Monaten hatten die beiden Ärzte bereits die Vertretung in der Praxis am Graben in Bad Lobenstein inne. Nun sind die beiden Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin nach Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung, gemeinsam Praxisinhaber geworden.

„Wir können in der Region weiter eine adäquate medizinische Betreuung der jüngsten Patientinnen und Patienten gewährleisten“, sagte Robert Kästner, der zugleich Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Thüringen-Kliniken ist. Unterstützt werden die beiden Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin von den Arzthelferinnen Andrea, Annett und Bianca. Die Sprechzeiten werden wöchentlich auf der Webseite der Thüringen-Kliniken veröffentlicht. Zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Thüringen-Kliniken gehören mehr als 30 Arztpraxen im Saale-Orla-Kreis sowie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, darunter Praxen in Bad Lobenstein.