Plothen. Zur Stichwahl am Sonntag in Plothen stehen zwei Namen auf dem Zettel. Beide haben für das Dorf im Saale-Orla-Kreis das gleiche Ziel.

Wenn es am Sonntag darum geht, wer in Zukunft als Landrat Entscheidungen im Saale-Orla-Kreis trifft, werden in Plothen mindestens zwei Menschen aus anderem Grund vermutlich etwas erhöhten Puls haben. Erneut kommt es in dem Dorf zu einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Bereits im Herbst hatte es eine Mehrheitswahl gegeben. Bei der folgenden Stichwahl standen Heiko Pohl und Klaus Gädtke auf dem Wahlzettel. Pohl gewann, lehnte das Amt aber ab.