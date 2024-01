Neustadt an der Orla/Wiesbaden-Nordenstadt. Eine Delegation aus Neustadt an der Orla besuchte Faschingsfreunde in Wiesbaden

Sie begann vor 34 Jahren, die Freundschaft von Narren aus Neustadt an der Orla und Wiesbaden-Nordenstadt. Nun war eine kleine Delegation aus der Duhlendorfer erneut zu Gast bei den Hessen. Udo Patzer, 20 Jahre lang Präsident der Karnevalgesellschaft Duhlendorf, und Andreas Wollschläger, ehemaliger Minister im Elferrat, marschierten zum Beginn der Kostümsitzung am 20. Januar mit auf die Bühne.

sr