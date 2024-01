Hirschberg. 52. Saison und 25. Vereinsfasching - Zahlenspiel und viel Grund für ordentlich Party in Hirschberg beim HFC

Ob Sascha Hehn oder Florian Silbereisen das Ruder in der Hand haben, bleibt ein Geheimnis. Fest steht aber: Das Traumschiff segelt auf närrischer See, das Kommando hat der HFC. Der Faschingsclub Blau-Gelb Hirschberg e.V. startet in die 52. Saison, plant aber ein weiteres Jubiläum. Am Faschingsdienstag nämlich wird der 25. Vereinsfasching gefeiert und der soll noch mal zurück zu den Anfängen führen. Sechs Vereine seien beim ersten Vereinsfasching 1998 dabei gewesen. Gäste aus Gefell, Greiz, Zeulenroda, Pausa, Straßberg und Töpen habe man damals begrüßt. „Es wäre natürlich toll, wenn alle auch zum Jubiläum zu uns kommen. Wir wollten alle einladen, haben aber bislang nicht alle erreicht oder keine Rückmeldung erhalten“, sagt Vizepräsident Jörg Gerstner.