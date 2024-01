Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Ein Tipp für pflegende Angehörige, Meldungen der Polizei, ein Hinweis auf eine Beratung für Landwirte und mehr

„Konzert der Gefühle“ im Pößnecker Schützenhaus

Ronny Weiland, „der Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme“, wie es in einer Mitteilung heißt, ist mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour. Hierbei macht er am 25. Februar im Pößnecker Schützenhaus Station. Beginn an dem Sonntag ist um 16 Uhr. Zu erleben sei eine Show, die nach einer Idee seiner Fans konzipiert worden sei. Zum Programm gehören Klassiker der Weltmusik, alte deutsche Volkslieder und Titel aus der eigenen Feder des Künstlers. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Vandalismus am Naturlehrpfad bei Bodelwitz

Zwischen dem 4. und dem 21. Januar haben bisher unbekannte Täter in Bodelwitz am Seebachweg in Richtung Buchtahöhe mehrere Schilder entlang des Naturlehrpfades beschmiert. „An diesen entstand dadurch ein Sachschaden“, stellt die Landespolizeiinspektion Saalfeld in einer Mitteilung fest. Jetzt werden eventuelle Zeugen der Straftaten gesucht. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Telefon 03663/4310 willkommen.

Diskussion über die Jugendarbeit im Saale-Orla-Kreis

Der Jugendhilfeausschuss des Saale-Orla-Kreises tagt am 7. Februar ab 16 Uhr im Konferenzsaal des Schleizer Landratsamtes. Der vorläufigen Tagesordnung zufolge, soll unter dem Vorsitz von Klaus Möller (Linke) unter anderem eine Beschlussempfehlung an den Kreistag zum Haushalt 2024 des Jugendamtes verabschiedet werden. Zudem soll über die „inhaltliche Ausrichtung der Jugendarbeit im Saale-Orla-Kreis“ und die Präventionsarbeit des Netzwerkes Courage gegen Drogen diskutiert werden.

Alkoholfahrer bei Dreitzsch auf dem Landwirtschaftsweg erwischt

Am Mittwoch, 24. Januar, gegen 11 Uhr wurde der 60-jährige Fahrer eines Pkw auf dem Landwirtschaftsweg zwischen Dreitzsch und Miesitz einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Der Fahrer hat nun mit den strafrechtlichen Konsequenzen einer Alkoholfahrt zu rechnen.

Carolin Harre und Stephan Müller sind das Duo Saitenverkehrt. © OTZ | Sandra Hoffmann / Archiv

Krölpaer Duo mit Neujahrskonzert in Plothen

Das diesjährige Neujahrskonzert der DRK-Begegnungsstätte Humanitas aus Plothen findet am 4. Februar um 17 Uhr in der Plothenbachhalle in Plothen statt. Es spielt das Krölpaer Duo Saitenverkehrt mit Carolin Harre am Cello und Stephan Müller am Klavier. Interessierte werden um eine Voranmeldung unter Telefon 036648/673927 oder der Mobilfunknummer 0173/7269449 gebeten.

Sozialversicherungsberatung für Bauern und Forstarbeiter aus dem Saale-Orla-Kreis

Eine Beratung zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) findet am Mittwoch, 31. Januar, in der Geschäftsstelle des Bauernverbandes Eisenberg/Jena/Stadtroda, Am Burgblick 19 in Stadtroda, statt. Interessierte sind in der Zeit zwischen 9 bis 13 Uhr willkommen. Es ist allerdings eine vorherige Anmeldung unter Telefon 036428/548360 oder per Mail an region.ost@tbv-erfurt.de erforderlich.

Unfallflucht in Kleindembach

Zwischen dem 16. Januar, 9 Uhr, und dem 18. Januar, 10.30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Kleindembach die Jenaer Straße in Richtung Freienorla. In Höhe der Einmündung Langenorla muss er gegen ein Hinweisschild gestoßen sein und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt haben. Eventuelle Zeugen dieser Unfallflucht sind mit ihren Hinweisen bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter Telefon 03663/4310 willkommen.

Vorbereitungskurs zur Fischerprüfung im Saale-Orla-Kreis

Wer im Oberland oder Orlatal den Fischfang mit der Angel ausüben möchte, benötigt hierzu den staatlichen Thüringer Fischereischein. Hierzu führt die Untere Fischereibehörde des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreis am 23. März eine Fischerprüfung durch. Voraussetzung der Prüfungszulassung ist der Nachweis eines entsprechenden Vorbereitungskurses. Die Thüringer Angelfischerschule führt einen solchen Kurs am 17. und 18. sowie am 24. und 25. Februar in Friesau durch. Interessierte sollten sich bei Kursleiter Helmut Zweiling unter Telefon 036651/31115 melden.

Das Pößnecker Stadtmuseum ist ein Ort voller Überraschungen für den interessierten Besucher. © Peter Michaelis | Peter Michaelis

Führung durch das Pößnecker Stadtmuseum

Zu einer öffentlichen Führung durch das Stadtmuseum Pößneck wird am Sonntag 28. Januar, wieder eingeladen. „Unsere Museumspädagogen begrüßen Sie herzlich zu einer 60-minütigen Hausführung“, richtet die Stadt Pößneck an die Interessierten. Beginn ist um 14.30 Uhr. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Geschwindigkeitsüberwachung in Neustädter 30er-Zone

Am Dienstag, 23. Januar, wurde in der Mühlstraße in Neustadt an der Orla eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h durchfuhren in Richtung Pößneck mehr als 470 Fahrzeuge die Messörtlichkeit, teilt die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. Es wurden 30 Geschwindigkeitsverstöße registriert, ein Großteil davon im Verwarngeldbereich. In sieben Fällen erwartet die erwischten Verkehrsteilnehmer allerdings ein Bußgeldverfahren. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines Pkw-Fahrers lag bei 50 km/h.

Kurse für pflegende Angehörige im Saale-Orla-Kreis

Das Deutsche Rote Kreuz des Saale-Orla-Kreises veranstaltet regelmäßig Kurse für pflegende Angehörige an. Kursorte sind Bad Lobenstein, Pößneck und Schleiz. Umgesetzt wird das DRK-Kursprogramm „Pflege in der Familie“. Es beruhe auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und orientiere sich an Fragen und Bedürfnisse der Kursteilnehmer. Vermittelt werde nicht zuletzt ein Überblick über Entlastungs- und Unterstützungsangebote in der Region. Neben pflegerischen Grundlagen werden auch soziale, medizinische und sozialrechtliche Fragen behandelt. Pflegekassen würden die Kosten des Kurses in der Regel übernehmen. Nähere Informationen sind in den DRK-Einrichtungen des Saale-Orla-Kreises sowie unter www.drk-sok.de/angebote/seniorendienste/pflegekurse.html zu finden.

