Burgk. Auf Schloss Burgk befreien Restauratorinnen und Restauratoren mit unterschiedlichen Spezialisierungen einen Raum vom Staub

Es zieht Menschen an wie ein Magnet. Inmitten des Raumes wird man eher sprachlos. Egal wohin man sieht, funkelt das Gold, Gesichter schauen einem entgegen oder kleine Details ziehen den Blick an. Das Prunkzimmer auf Schloss Burgk ist der erste Raum, den Besucherinnen und Besucher bei einem Rundgang sehen. „Etwa eine Million Menschen sind in den vergangenen Jahren hier in diesen Räumen gewesen. Das wirbelt natürlich entsprechend Staub. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Räume nach nun 35 Jahren professionell reinigen zu lassen“, erklärt Museumsleiterin Sabine Schemmrich.