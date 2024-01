Berlin/Burglemnitz. Nach dem Erfolg in einem Bundeswettbewerb feiert Burglemnitz in Berlin das größte „Dorffest“ seiner Geschichte. Und der nächste große Auftritt steht für den kleinen Ort schon bevor.

Menschen aus allen Ecken Deutschlands schauen zu: Von Medelby im hohen Norden Schleswig-Holsteins bis nach Huglfing im tiefsten Bayern, vom sächsischen Friedersdorf bis nach Marbeck ganz im Westen. Kein Wunder, dass das Winken der sieben Burglemnitzer etwas schüchtern wirkt, als sie dieser Tage den „City Cube“ in Berlin betreten. Mit ihrem Einlauf beginnt der größte Auftritt in der Geschichte des kleinen Dorfes aus dem Saale-Orla-Kreis, das zur Gemeinde Remptendorf gehört. Als einer von 22 Siegern im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ feiert es am Rande der Grünen Woche seinen Erfolg.