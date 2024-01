Bucha. Volles Haus am Freitag, 23. Februar: Ein Heimatverein im Saale-Orla-Kreis bietet in einem Monat einen weiteren Termin an.

In Windeseile waren die 130 Eintrittskarten für den Vortrag von Ballon-Flüchtling Günter Wetzel ausverkauft. Und weitere 90 sind auch schon wieder an ihre Besitzer gegangen. „Nur noch wenige sind verfügbar“, sagt Heimatverein-Bucha-Chef Renato Koch. Denn zuerst war nur eine Veranstaltung im Gemeindesaal im Neustädter Ortsteil Bucha geplant, nun folgt die Zweite. Am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr kommt der in Grobengereuth aufgewachsene Mann, der mittlerweile in Chemnitz lebt, noch einmal vorbei, um über sein Leben und die spektakuläre Flucht über die innerdeutsche Grenze zu berichten.