Gefell. Warum drei Männer aus Ußßenhausen dringend in Australien an die Bar mussten

Es war nicht ganz ungefährlich, sich im Saal des Gefeller Rathaus zu bewegen, wo die Ußßenhausener Fasching feierten. Überall lauerten hungrige Ureinwohner, die keinen Unterschied machten, ein Känguru oder einen Menschen in den Topf zu hauen. Mal ganz abgesehen von den gefährlichen Tieren, die sich sogar an den Tischen versammelten. Nun, wirkliches Risiko bestand natürlich nicht, aber in Gefell wurde zwei Wochenenden lang ordentlich die fünfte Jahreszeit gefeiert. In die Tiefen des australischen Dschungels wurde dafür abgetaucht. Dafür stellten sich sogar der Gefeller und Hirschberger Bürgermeister einer Dschungelprüfung. Lediglich das Vorhaben, dass ihre Zusammenarbeit künftig noch enger werden solle, sahen beide fehlinterpretiert, als sie gemeinsam in einem Zelt aufwachten. Solche und andere Videos gehören zum Programm der Ußßenhausener Narren und weil die Gäste im Saal davon auch was haben sollen, gab es noch eine ganz spontane Essensprüfung, um einen neuen Dschungelkönig zu krönen. Drei Männer aus dem Publikum stellten sich der Herausforderung und verspeisten Pfannkuchen mit unbekannter Füllung. Der Weg an die Bar war im Anschluss notwendig, um mit Hochprozentigem den Geschmack von der Zunge zu spülen.