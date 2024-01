Neustadt. In Neustadt wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzepts fortgeschrieben: Was das bedeutet

Für Neustadt an der Orla wird derzeit die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts erarbeitet. „Dieses Konzept ist eine zentrale Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung der Stadt, dass eine große Bandbreite abdeckt“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Neustädter Rathaus. „Neben der städtebaulichen Entwicklung stehen die Themen Wohnen, Landschaft, Natur und Umwelt, technische Infrastruktur, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kultur, Tourismus und Freizeit, die Daseinsvorsorge und soziale Infrastruktur sowie der Verkehr und die Mobilität im Fokus.“

Zum dritten Mal wird das Ursprungskonzept für Neustadt an der Orla nun fortgeschrieben. Zuletzt wurde das Konzept 2008 aktualisiert.

Komplexen Herausforderungen gerecht werden

„Ziel ist es, den komplexen aktuellen Herausforderungen in der Stadt auch in den kommenden Jahren gerecht werden zu können“, heißt es in der Mitteilung weiter. „So geht man bei der Fortschreibung, die vom Büro Quaas Stadtplaner aus Weimar gesteuert wird, unter anderem folgenden Fragen nach: Wie kann und soll sich Neustadt in den nächsten Jahren entwickeln?, Welche Themen sind besonders wichtig, um hier gerne und lange wohnen und leben zu können? Wie begegnen wir aktuellen Herausforderungen in unserer Stadt?“.

Auf der Grundlage einer Bestandserfassung und Analyse werden Ziele und Leitlinien für die gesamtstädtische Entwicklung aufgestellt. Darauf aufbauend werden Strategien zur Umsetzung dieser Ziele erarbeitet und entsprechende Maßnahmen und Projekte formuliert.

Stadtplaner führen in der nächsten Zeit Gespräche

Im Laufe des Planungsprozesses werden Mitarbeiter von Quaas Stadtplaner in der Stadt unterwegs sein – „dokumentieren, analysieren, fotografieren und Gespräche führen“, so die die Mitteilung. „Denn auch der Austausch zwischen den Akteuren – dem Planungsbüro, der Verwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen Akteuren vor Ort – ist besonders wichtig. So wird es für alle die Möglichkeit geben, sich im Rahmen einer Internetbefragung, die derzeit in Vorbereitung ist und im Frühjahr durchgeführt werden soll, zu beteiligen.“

Die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für die Stadt Neustadt an der Orla sollen Ende 2024 abgeschlossen sei