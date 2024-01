Marcel Weiß (links) vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Leipzig und Tim Schüler vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie an der Grabungstelle in Ranis. In sieben Metern Tiefe gräbt Studentin Hannah Rausch in der letzten Sedimentschicht. © Ulrike Merkel | Ulrike Merkel